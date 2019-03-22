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Çorakçılar Mahallesi gönülden buluşma

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

22 Mart 2019 Cuma 14:11
Çorakçılar Mahallesi gönülden buluşma

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin merkez mahallelerinden Çorakçılar, Aydınlıkevler ve Küçükmustafa’da vatandaşlarla bir araya geldi.


31 Mart seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ilçe kadın kolları, ilçe gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla gönüllere girmek için gayretlerini sürdürüyor.


Kırsal ve merkez demeden Melikgazi’deki her kalpte yer edinmeye çalışan Başkan Palancıoğlu, vatandaşların sevgisiyle karşılanıyor. Sıcak ve samimi mahalle toplantılarına bir yenisini ekleyen Palancıoğlu, Çorakçılar, Aydınlıkevler ve Küçükmustafa mahalle sakinleriyle sohbet etti. Palancıoğlu, projelerin yer aldığı sunumun ardından yaptığı konuşmasına, “Allah’ın izniyle Melikgazi’yi güzel bir beş yıl bekliyor. Gece gündüz çalışacağız.” diyerek başladı.


Ev hanımı titizliğinde Melikgazi için projeler hazırladığını belirten Palancıoğlu, “Projelerin bizzat içine giriyorum, sanki onları yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.


Palancıoğlu, “Nasip olursa 1 Nisan’dan itibaren Melikgazi’de hizmet edeceğiz. Ama şuanda Türkiye’nin meselesi, belediye başkanlığı seçimi değil. Beş yıldır da değildi, on yıldır da değil. Türkiye’nin bölünmesi, parçalanması için mücadele ediliyor. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.” dedi.


Melikgazi’de hayata geçireceği projelerden bahseden Palancıoğlu şöyle konuştu: “Teknoloji atölyeleri, teknoloji liseleri kuracağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla ilgili projeleri hayata geçireceğiz ve toplumsal birlik, beraberlik, huzur ve refahı pekiştireceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla sorunları hep birlikte aşacağız.”


AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlenerek yoluna devam ediyor. Bunu sürdürebilmesinin yolu da yine seçimlerden zaferle çıkabilmesi.” diyerek seçimlerinin önemine dikkat çekti.


MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ta, yerel seçimlerin sadece Melikgazi’yi ilgilendirmediğini dile getirerek, “Bu iş artık ülke, memleket, beka meselesine dönüştü.” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş, istek ve talepleri dinlenirken, fotoğraf çekinme istekleri geri çevrilmedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:11
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