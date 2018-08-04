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Çöpten topladıklarıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiler

Lübnan'da gönüllülerin yoğun çabasıyla atıklardan oluşturulan büyük mozaik eser, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:34
Çöpten topladıklarıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiler

Lübnan'da gönüllüler tarafından atıklardan oluşturulan büyük mozaik eser, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Lübnanlı milletvekili Paula Yakubyan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atıklardan en büyük mozaiği yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Lübnan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışmaya imza atan ekibe teşekkür eden Yakubyan, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın girişimci medeniyet yüzünü ortaya koyduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Batı ülkelerindeki ekranlar, çöplerle kirli sahillerimizden görüntüleri yansıtmakla bir süre meşgul olurken sizler, bu atıkları kullanarak Lübnan'ı yaratıcılığıyla öne çıkardınız."

Boyutu 700 metrekare olan mozaik, Lübnanlı gönüllüler tarafından hazırlandı. Topladıkları atıklarla dalgalarda yüzen gemi şekline dönüştürdükleri mozaiğin denizini, plastik ve alüminyum şişelerden, gökyüzünü paketlerden, gemiyi ise plastik atık ve kartondan yapan gönüllüler, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla sokaklara kadar taşan atıklar, ülkede geniş çaplı protestolara ve toplumsal gerginliğe sebep olmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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