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Çöpten Enerji Tesisi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor

Erzincan’da Çevre odaklı bir düşünceyi gözler önüne seren Çöpten Enerji Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:03
Çöpten Enerji Tesisi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor

Erzincan’da Çevre odaklı bir düşünceyi gözler önüne seren Çöpten Enerji Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tesisler faaliyete geçtiği günden bu yana çevre bilincini aşılamak ve tesislerin işleyişini uygulamalı bir şekilde anlatmak için okullar tarafından öğrencilere geziler düzenleniyor.


Demirkent TOKİ Ortaokulu çevre kulübü öğrencilerine, Doğal afet ve çevre sorunları konusunun kazanımlarını yerinde görmeleri amacıyla, Erzincan Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi İle Çöpten Elektrik Üretim Tesisi" gezdirildi.


Arıtma Tesisi görevlisi, öğrencilere tesisleri gezdirip tesislerle alakalı öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinlediler.


Kanalizasyon sularının yüzde 98 oranında temizlenerek doğaya bırakıldığını ve çöpten elektrik üreten tesisin 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını öğrenen öğrenciler, bu tesisleri şehre kazandıran Erzincan Belediyesine ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkürleri ilettiler.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:03
  1. doğa

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