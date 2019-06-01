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Çöpten çıkan kütüphanenin konukları ÇYDD’den

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin konukları bu kez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi öğrencileri oldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
Çöpten çıkan kütüphanenin konukları ÇYDD’den

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin konukları bu kez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi öğrencileri oldu.


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi öğrencileri, Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphaneyi ziyaret etti. Çankaya Belediyesi, temizlik işçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane ilgi görmeye devam ediyor. Bağışlarla birlikte kitap sayısı 30 bini bulan kütüphaneye ziyaretler sürüyor.



Kütüphaneyi çok beğendiler


Çöpten Kütüphanenin son ziyaretçileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesine bağlı Kitap Öbeği Çalışma Gurubundan 30 üniversite öğrencisi oldu. Kreşlerdeki minik öğrencilerden üniversite öğrencilerine kadar çok farklı kurumlardan öğrencilerin ziyaret ettiği kütüphaneye gelen Kitap Öbeği Çalışma Grubundan gençler, işçilerin oluşturduğu kütüphaneyi ilgiyle incelediler. Farklı kitapları inceleyen gençler, seçtikleri kitapları da okumak için almayı ihmal etmediler. Öğrenciler ayrıca, ulusal ve uluslararası basında birçok kez haber konusu olan kütüphaneye kitap bağışı yaparak destek olmayı amaçladıklarını da belirtti.



Grup tenekeden mini konser


Kütüphaneyi gezen üniversite öğrencilerine Çankaya Belediyesince güzel bir sürpriz de yapıldı. Yine temizlik işçilerinin çöpten topladıkları enstrümanlarla oluşturduğu “Grup Teneke” verdiği mini konserle gençlere keyifli anlar yaşattı.


Herkese açık olan kütüphaneye kitap bağışlamak isteyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi No: 51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunabilirler. Ayrıca, kütüphaneye ulaşmak isteyenler, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla ulaşabilirler.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
  1. kitap
  2. konser

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