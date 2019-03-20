0553 313 94 23

Çöplükten üretilecek elektrikle şehir aydınlatılacak

Erzincan'da belediyenin girişimiyle hayata geçirilen ve 40 yıllık çöp depolama alanındaki metan gazından elektrik üretecek tesis açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:54
Çöplükten üretilecek elektrikle şehir aydınlatılacak

Erzincan'da, 40 yıllık çöp depolama alanındaki metan gazından elektrik üretecek tesisin açılışı yapıldı.

Belediyenin girişimleriyle Erzincan-Çağlayan Karayolu kenarında, 40 yıl çöp depolanan ve artık kullanılmayan alanda oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılan tesis, hizmete açıldı.

Tesisin açılışında konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Yıllardan beri vahşi depolama alanı olarak kullanılan bu bölgede çeşitli riskler vardı. Burayı Erzincan ve belediyemize katkı sağlayacak tesis haline dönüştürelim diye gece gündüz çalıştık. Yap işlet devret modeliyle belediyemizin kasasından bir kuruş harcanmadan faaliyete geçen bu tesis ile saatte 1,5 megavat, günlük 36 megavat elektrik üretip şehrimize kazandıracağız." dedi.

Proje ile sadece elektrik üretilmeyeceğini söyleyen Başsoy, projenin 100 bin metrekare alanın ıslahı, ağaçlandırılması, otomatik sulama sisteminin kurulması ve çevre düzenlemesini de kapsadığını dile getirdi.

Açılışa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Tesis

Tesisin çalışma prensibine göre, alana yerleştirilen gaz bacalarından borular yardımıyla içten yanmalı motorlara ulaştırılan metan gazı, burada elektrik enerjisine dönüştürülüp trafolara aktarılacak.

Trafolara gelen elektrik enerjisi daha sonra şehir şebekesine yüklenip kentin enerji tüketiminde kullanılacak.

Saatte 1,5, günde 36, ayda ise 1080 megavat elektrik enerjisi üretimi hedeflenen tesisten bir ayda sağlanacak enerji ile kentteki yaklaşık 6 bin konutun enerji ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:54
  1. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır
  2. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman
  3. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
  4. Erzincan Valisi Ali Arslantaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje Lansman toplantısı gerçekleşti
    1. IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje..
    2. Erkek arkadaşı tarafından vurulan..
    3. "Vatandaşımız imama küfreden, ezanı..
    4. ESOGÜ ile TİKAV arasında işbirliği..
    5. Bakan Kasapoğlu, Riva'da iki okulun..
    6. Başkan Can’ın Nevruz Bayram’ı mesajı
    7. BM'den ABD'nin Venezuela..
    8. Konya’da doktoru darp eden şahıs..
    9. Derste kalp krizi geçiren öğretmen..
    10. Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10..
    11. Arazi yüzünden komşusunu öldüren..
    12. "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivali..
    13. Kaçak sigaraya sıkı takip
    14. Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    15. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    16. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    17. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    18. Malatya Ticaret Borsası
    19. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    20. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    21. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    22. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    23. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    24. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    25. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    26. Terör mağdurları için yapılan..
    27. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    28. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    29. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    30. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"