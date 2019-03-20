Çöplükten üretilecek elektrikle şehir aydınlatılacak

Erzincan'da, 40 yıllık çöp depolama alanındaki metan gazından elektrik üretecek tesisin açılışı yapıldı.

Belediyenin girişimleriyle Erzincan-Çağlayan Karayolu kenarında, 40 yıl çöp depolanan ve artık kullanılmayan alanda oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılan tesis, hizmete açıldı.

Tesisin açılışında konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Yıllardan beri vahşi depolama alanı olarak kullanılan bu bölgede çeşitli riskler vardı. Burayı Erzincan ve belediyemize katkı sağlayacak tesis haline dönüştürelim diye gece gündüz çalıştık. Yap işlet devret modeliyle belediyemizin kasasından bir kuruş harcanmadan faaliyete geçen bu tesis ile saatte 1,5 megavat, günlük 36 megavat elektrik üretip şehrimize kazandıracağız." dedi.

Proje ile sadece elektrik üretilmeyeceğini söyleyen Başsoy, projenin 100 bin metrekare alanın ıslahı, ağaçlandırılması, otomatik sulama sisteminin kurulması ve çevre düzenlemesini de kapsadığını dile getirdi.

Açılışa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Tesis

Tesisin çalışma prensibine göre, alana yerleştirilen gaz bacalarından borular yardımıyla içten yanmalı motorlara ulaştırılan metan gazı, burada elektrik enerjisine dönüştürülüp trafolara aktarılacak.

Trafolara gelen elektrik enerjisi daha sonra şehir şebekesine yüklenip kentin enerji tüketiminde kullanılacak.

Saatte 1,5, günde 36, ayda ise 1080 megavat elektrik enerjisi üretimi hedeflenen tesisten bir ayda sağlanacak enerji ile kentteki yaklaşık 6 bin konutun enerji ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.