Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Ordu’da, katı atık çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu.

Ordu’da, katı atık çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu.

Olay, Karapınar Mahallesi’ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde dün gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıtma tesiste erkek bir bebeğe ait cesede rastlandı. Tesis çalışanlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme başlatıldı. Bebeğin, yeni doğduğu bilgisine ulaşılırken, cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerin ardından bebeğin cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, konuyla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, bahse konu tesiste, 23 Aralık tarihinde de Irak uyruklu bir erkek vatandaşın, parçalanmış şekilde cesedine rastlanmıştı.

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