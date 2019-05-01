0553 313 94 23

Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Ordu’da, katı atık çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:18
Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Ordu’da, katı atık çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu.


Olay, Karapınar Mahallesi’ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde dün gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıtma tesiste erkek bir bebeğe ait cesede rastlandı. Tesis çalışanlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme başlatıldı. Bebeğin, yeni doğduğu bilgisine ulaşılırken, cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerin ardından bebeğin cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, konuyla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.


Öte yandan, bahse konu tesiste, 23 Aralık tarihinde de Irak uyruklu bir erkek vatandaşın, parçalanmış şekilde cesedine rastlanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    1. Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    2. Çekya’dan Mansur Yavaş’a ziyaret
    3. IDEF’19’a yoğun ilgi havadan..
    4. Balkan karate şampiyonalarında 33..
    5. Elektrik dağıtımına 2 yılda 8,75..
    6. Bu sayfanın üye sayısı şehrin nüfusunu..
    7. İTO'ya göre fiyat artışları
    8. İdlib ve Hama’da hava saldırısı: 2 ölü
    9. Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı..
    10. Ankara'da 1 Mayıs etkinliği
    11. 'Ara Güler'in külliyatı memleketin..
    12. Hindistan’da mayın patlaması sonucu en..
    13. Spor sakatlıklarına ‘geleneksel’ tedavi
    14. Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi..
    15. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final..
    16. ATO’dan meclis ve komite üyeleriyle,..
    17. Trafiğe kapanan yollar nedeniyle..
    18. Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin..
    19. Oğlunu kurtarmak için canından oldu
    20. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne"..
    21. Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    22. İstanbul'da 1 Mayıs
    23. Prof. Dr. Kırman "İtalya Yıldızı"..
    24. Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak..
    25. 19 günde kürekle İstanbul’dan Samsun’a..
    26. Bursaspor "korkulu rüya" görmekten..
    27. Çanakkale Belediyespor Barış Kupası’nı..
    28. Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan..
    29. Yaşlı adam cami çıkışında hayatını..
    30. Hak-İş ve Memur-Sen genel..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...