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Çöplü Caddesi’nde genişletme çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:58
Çöplü Caddesi’nde genişletme çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, genişletilen Çöplü Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.


Çorum’un her geçen gün gelişip, büyüdüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrin büyümesine bağlı olarak da yeni yollar, caddeler, bulvarlar açılması zorunlu hale geliyor. Geçtiğimiz hafta sezonun ilk asfalt çalışmasını gerçekleştirdiğimiz Karakeçili yolumuz gibi büyük öneme sahip olan Çöplü Caddemizin asfaltını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


’Bölge de adete yeni bir şehir doğuyor’


Çorum’un en eski yerleşim yerleri olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan Mahallelerini adeta yeniden inşa ettiklerini belirten Aşkın, Bu bölgelerde yaptığımız yeni yollar ile yeni yaşam alanları oluşuyor. Bölgede adeta yeni bir şehir doğuyor. Yeni imar planına göre, 1 sosyal kültürel tesis alanı, 1 cami alanı, 1 eğitim tesis alanı işaretli. Bunların dışında 4 tane büyük park, 1 tane de küçük park var. 30 metre genişliğindeki Çöplü Caddemizin yanında bir tanede çok katlı otoparkımız yer alıyor. Bu otoparkı bölgenin otopark ihtiyacını giderecek şekilde inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.


’90 bina kamulaştırıldı’


Çiftlik Caddesi ile Hıdırlık Caddesini birbirine bağlayacak olan 1,400 metre uzunluğundaki yeni yolda çalışmalarımızı sürdüğünü hatırlatan H. İbrahim Aşkın, "Önceden 10 metre genişliğinde bir yol olan Çöplü Caddemiz şimdi 30 metre genişliğe kavuştu. Şehrimizin trafiğini rahatlatmak için büyük kamulaştırma maliyetleri ödedik. Bu yolumuzu 30 metre genişliğe çıkartmak için yolumuzun üzerinde bulunan 90 binanın kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Yol üzerinde kamulaştırma çalışmaları devam eden 15 bina kaldı. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin geleceği için önemi büyük olan bütün yol çalışmalarımızda bizlere destek veren ve yanımızda olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Başkan Aşgın’a inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Fen İşleri Müdürü Miktad Yıldırım ve teknik personel eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:58
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