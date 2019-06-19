Çöplerden sızan atık su değerlendiriliyor

Çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen katı atıkları düzenli bir biçimde depolayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yüksek kirliliğe neden olan çöp sızıntı suyunu, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtarak sulama suyu kalitesinde doğaya kazandırdı.

Arıtılmış çöp sızıntı suyunu çiftçilerin hizmetine sunan büyükşehir, dönüşüm çalışmalarında geldiği noktayı gözler önüne serdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokan katı atıklara karşı önleyici tedbirler aldı. Şehrin artan nüfusuyla birlikte katı atık miktarındaki ciddi artış nedeniyle Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda kapasite artırımına gidildi.

“Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Kent” amacıyla yürütülen çalışmalarda çevre koruma uygulamalarını sistematik olarak gerçekleştiren büyükşehir, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, İslahiye Fevzipaşa ve Araban Muratlı Katı Atık Transfer istasyonlarında tüm ilçelerden getirilen evsel atıkların düzenli depolanmasını sağladı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kredisiyle Merkez ve Nizip katı atık düzenli depolama alanlarında yeni etap yapımları ve rehabilitasyon faaliyetlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde çöp sızıntı suyu yönetimi kapsamında arıtma tesisi kapasite artırımı ve kurulum proje çalışmalarına devam edecek.

Sıfır su tasarrufu

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’yla dış birimlerde geçen yıldan bu yana uygulanan Sıfır Atık Projesi meyvelerini vermeye başladı. Projeyle sıfır atık kutularında ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 500 bin litre su tasarrufu sağlandı.