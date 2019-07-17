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Çöpe değil martılara gidiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde özel bir işletme elinde kalan bayat simitleri çöpe atmak yerine martılara vererek örnek bir davranış sergiliyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
Çöpe değil martılara gidiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde özel bir işletme elinde kalan bayat simitleri çöpe atmak yerine martılara vererek örnek bir davranış sergiliyor.


Bandırma’nın en işlek caddesinde kurulu olan unlu mamulü işletmesi her sabah dünden kalan bayat simitleri çöp yerine martılara atıyor. İşletme çalışanlarından her gün sabah saatlerinde pencereden aynı yerini alarak,bayat simitleri havaya atmaya başlamasıyla kokuyu alan martılar harekete geçiyor. İşletmeye yakın binanın üzerine atılan bayat simitler çatıya düşmeden martılar tarafından havada kapılıyor. Yaklaşık 20 dakikalık simit kapma yarışının ardından martılar gözden kayboluyor. İşletme sahibinin de bayat simitleri çöpe atmayarak duyarlı davranması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
  1. sergi

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