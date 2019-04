Çöpçülüğe verilen Söğütspor Kulüp Başkanını işten çıkartıldı

Söğüt Belediyesine, düzenlenen sınavla 13 ay önce futbol antrenörü olarak işe giren Söğütspor Başkanı Zafer Şubaşıoğlu, belediye yönetiminin değişmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik işlerine verildi. Görevi reddeden kadrolu işçi kulüp başkanı işten çıkarıldı.

Olay; Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin büyük önem verdiği her seçim dönemi seçim startını verdiği Bilecik’in Söğüt ilçesinde meydana geldi. 13 ay önce belediyenin futbol antrenörü kadrosu için açtığı iş ilanına 13 kişi başvuru yapmıştı. Bu kişiler arasında tek evrakları hazırlayan Söğütspor Başkanı Zafer Şubaşıoğlu, belediyenin kurduğu komisyonla tek kişi olmasına rağmen girdiği sınavda başarılı olarak Söğüt Belediyesi’ne kadro işçi olarak işe başladı. 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde ’Cumhur İttifakı’nın MHP adayı İsmet Sever 4 bin 252 oy alarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti’sinden MHP’ye geçen belediyede mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan İsmet Sever, 25 günde 63 kişinin çalıştığı yerde 40 kişinin yerinin değiştirdi. Bunların arasında belediyede kadrolu işçi olan Söğütspor Başkanı Zafer Şubaşıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik işlerine verildi. Ancak eski yerinde çalışan Subaşıoğlu, temizlik birimine gitmeyince dün işten çıkartıldı.

"Sınavı kazanarak işe girdi"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Zafer Şubaşıoğlu, bu süreçte belediye işe gittiğini, ama başkanın verdiği göreve, yani şehir içi çöp temizliğine gitmediğini anlatarak, "8 Mart 2018 yılında belediyeye futbol antrenörü olarak işe başladım. Bu da sınavla oldu. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde iş alımı askıya çıktı ve 11 kişi başvurdu. Evrakları kimse getirmedi, bir tek ben getirdim. Ben tek getirmeme rağmen kurul kuruldu ve yapılan sınavı kazandım. Sonra kadrolu işçi olarak işe başladım. Yaklaşık 13 aydır çalışmaktayım. Aynı zamanda Söğütspor’un başkanlığını da yapıyorum. Hem Söğütspor’a sahip çıkıyoruz, hem de belediyede çalışıyorum" dedi.

"Mazbatasını aldıktan sonra ilk görev değişikliği bana nasip oldu"

Şubaşıoğlu, 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde ’Cumhur İttifakı’nın MHP adayı İsmet Sever’in belediye başkanı olduğunu anlatarak, "Seçimler başlamadan 2 ay önce sosyal medya hesaplarımı kapattım. Çünkü ben bir kulüp başkanıydım. Bir tarafta olmamam gerekiyordu. Bunu da hatta o dönem belediye başkanı olan Halil Aydoğdu başkanımla paylaştım. ’Başkanım ben kulüp başkanıyım, sonuçta ben seçim bürosuna gelemem’ dedim. Başkanım da doğru bir iş yaptığımı, doğru düşündüğümü benim gelmeme gerek olmadığını söyledi. O zaman başkanıma çok teşekkür ettim beni anlayışla karşıladığı için. Seçim sürecinde hiçbir partiyle içli dışlı olmadım. Seçim bitti, seçim bittikten sonra İsmet başkanımız kazandı. Kazandıktan sonra ben yine işimin başına gittim. Yani ben utanılacak, sıkılanacak ve yüz kızartacak hiçbir iş yapmadığımdan dolayı hiç rapor falan almayı denemedim. 1 Nisan’da yine işime gittim. Başkanımız mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra ilk görev değişikliği bana nasip oldu. Daha önce yazı işlerinde futbol antrenörlüğü görevindeydim. Evrak götürüyorduk, bilgisayarda işlemleri yapıyorduk. Sonrasında seçimden sonraki ilk Cuma günü ilk görev değişikliği kâğıdı bana geldi. Yeni görevimin çarşı içerisinde temizlik personeli olarak görevlendirildiğim bana bildirildi. Tabi ben bir kulüp başkanıyım. Benim çarşı içerisinde temizlik yapmam etik değil. Ben tabi bunu kabul etmedim" dedi.

"22 Nisan 2019’da Pazartesi günü sözleşme fes edildi ve çıkışım verildi"

Söğütspor Başkanı Zafer Şubaşıoğlu, böyle bir yer değişliğinin uygun olup olmadığı avukatlara sorduğunu anlatarak, "Benim rızam olmadığı sürece veremiyor veya benim rızamın olması gereken bir işte niteliğime ve sıfatıma uygun bir işte çalıştırması gerekiyor. Toplu iş sözleşmesinde bu şekilde yazıyor. Avukatlar bizi yönlendirdi. İşi kabul etmediğimi vasfıma uygun olmadığını, ama vasfıma uygun olduğu her zaman belediyeye çalışacağımı bildirdim. Avukat ve hâkim arkadaşlarımız bizi böyle yönlendirdiler. Ben dilekçemi verdim. Temizlik işinde çalışamayacağımı belirterek ’sıfatıma uygun olmadığı için burada görev yapamam’ dedim. Görevlendirme kâğıdını aldıktan sonra ben dilekçemi verdim. Dilekçeye istinaden benim temizlik görevine gitmediğime dair tutanaklar tutulmuş. Yazı yazdılar bize ’2 gün içerisinde gitmezseniz sözleşmeniz fes edilecektir’ diye. Ben bir tane daha yazı yazdım. Yasaya uygun olmadığı için ben görevi kabul etmiyorum dedim. Daha sonrasında 22 Nisan 2019’da Pazartesi günü sözleşme feshedildi ve çıkışım verildi. Gerekçe ise görev yerine gidilmemekten" dedi.

"Kayınpederimle kendi aralarındaki mevzudan dolayı benim ekmeğimle oynadı, benim rızkımla oynadı"

Zafer Subaşıoğlu, bu süreçte Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile görüşme yaptığı söyledi. Başkanın makamına çıkarak "Benimle bir sıkıntımız mı var diye" sorduğunu anlatan Subaşıoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"Başkana ben size bir terbiyesizlik mi yapmışım, ya da seçim zamanında bir şey mi yapmışım dedim. Hayır, benim seninle bir sıkıntım yok, benim sıkıntım başka birisiyle dedi. Ben bu süreci ona da anlattım. Sosyal medyayı kullanmadığıma dair olan süreci. Bana iki tane laf söyledi. Ben senin hakkında yorum yapmak istemiyorum, benim sıkıntım seninle değil dedi. Bu sıkıntı benim kayınpederimle. Benim kayınpederim eski belediye meclis üyesi İYİ Parti’den. Şuanda değil zaten. Şuanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı. Kendi aralarındaki mevzudan dolayı benim ekmeğimle oynadı, benim rızkımla oynadı. Ben başkana dedim ben çalışmak istiyorum, ben Söğüt’e faydalı olmak istiyorum dedim. Söğütlü çocuklara faydalı olmak istiyorum dedim. Bana burada ne görev verirse yaparım ama ben burada temizlik görevi yapmam dedim. Ben burada 8 senedir kulüp başkanıyım, -benim orada temizlik yapmam uygun değil dedim. Ben sana bu görevi uygun gördüm, istiyorsan yaparsın istemiyorsan gerekeni yaparız dedi. Beni dinlemedi.Şuanda sadece kadrolu işçi olarak beni çıkardılar fakat 63 kişi çalışıyor belediyede 40-45 arası kişinin yerini değiştirdiler. Başkan beyin sekreterini temizliğe verdi. Kepçeci operatör ağabeylerimiz var onları temizliğe verdi. Çaycıyı çarşı temizliğine verdi. Onların hepsi rapor aldılar ama ondan sonra gitmek zorundalar. Çünkü herkesin bir borcu var. Ben belediyede 13 aydır çalışıyorum. Her işi yaptım. Hiçbir zaman kayınpederimin adını kullanmadım. Bana ne görev verildiyse yaptım. Zabıta oldum, sekreter oldum, havuzda havuz operatörlüğü yaptım, garajda bekçilik yaptım, şoförlük yaptım. Her kademede çalıştım. Çünkü ben çalışmayı seven bir insanım. Aldığımız maaşın hakkını vermek için uğraştık. Çocuklarımın rızkı için uğraştım."

"Belediyemiz bünyesinde futbol takımı yok"

Konu hakkında İHA muhabirinin görüşlerini aldığı Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, bahse konu kişinin belediye futbol antrenörlüğü kadrosundan alındığı anlatarak, "Belediyemizde herhangi bir spor müdürlüğü ve belediye ait futbol takımı olmadığından kendisini Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyemize görevlendirdik, ama göreve gitmedi. Hakkında 4 defa tutanak tutuldu ve çıkışı verildi. Evet, kayınpederi ile konuşmuyoruz, ama bu konunun onla alakası yok. Ben sadece belediyemizde böyle kadroya ihtiyaç olmadığından kendisini Fen İşleri, Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere görevlendirdim" dedi.