Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde buldu SAMSUN (İHA) – Samsun’da sabah mesaisine başlayan temizlik görevlilerinin çöp konteynerinin yanında yatarken buldukları şahıs, uyanmayınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sabah mesaisine başlayan temizlik görevlilerinin çöp konteynerinin yanında yatarken buldukları şahıs, uyanmayınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay, İlkadım içesi Hürriyet Caddesi üzerinde Bölge Adliye Mahkemesi karşısındaki bir çöp konteynerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, geceden alkol veya uyuşturucu madde alan bir şahıs, geceyi çöp konteynerinin önünde çöp poşetlerinin üstünde uyuyarak geçirdi. Sabah mesaiye başlayan temizlik görevlileri, saat 06.30 sıralarında yatan şahsı uyandırmaya çalıştı ancak adam ayılmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp poşetleri üzerinde yatan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.