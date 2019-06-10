Çöp yangınlarına ‘dur’ denmesi isteniyor.

Balıkesir’in körfez bölgesi ilçelerinde hemen her gün çıkan çöplük yangınları temiz havayı kirletmesi yanında çevresinde oturanların büyük paniğine neden oluyor.

Yazın gelmesi ile kısa aralıklarla hemen her gün Gömeç, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde çıkan çöplük yangınları İtfaiye ekiplerinin çok kısa sürede müdahalesi ile kısa sürede söndürülüyor.

Vatandaşlar ise çöplük alanlardaki yangınlara yetkililerin artık tedbir alarak ‘dur’ demesini istiyor. Çevreciler, dumanların çevre felaketine neden olduğunu ifade ederken, her çıkan yangında o bölgenin duman altında kaldığını ve ekolojik dengeye zarar verdiğini ve bunun yanında ise panik yaşamaktan bıktıklarını ifade ettiler.