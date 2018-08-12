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Çöp toplamak artık onların işi! 6 kargayı eğittiler

Fransa'da bir eğlence parkında bulunan 6 karga, sigara izmaritleri ve küçük boyuttaki çöpleri toplaması için eğitildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:39
Çöp toplamak artık onların işi! 6 kargayı eğittiler

Fransa'da bir eğlence parkında altı karga, sigara izmaritleri ve küçük boyuttaki çöpleri toplaması için eğitildi.

Ülkenin batısında yer alan Puy du Fou isimli eğlence parkında 'göreve başlayan' kargaların, topladıkları çöpleri özel olarak tasarlanmış küçük bir kutuya atacakları ve karşılığında kuş yemi alacakları belirtildi.

AFP haber ajansına konuşan park yöneticisi Nicolas de Villiers, "Amaç sadece temizlemek değil çünkü ziyaretçiler genel olarak etrafı temiz tutmak için dikkatli davranıyor. Bu aynı zamanda, doğanın kendisinin çevreyi korumayı bize öğretebileceğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Villiers açıklamasında seçilen kuşların zeki olduklarını ve insanlarla iletişim kurmayı ve oyun oynamayı sevdiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:39
  1. Fransa
  2. Kargaları eğittiler
  3. kara karga
  4. izmarit toplamak için eğittiler

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