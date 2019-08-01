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Çöp toplama saatlerine uymayanlara ceza yazılacak

Düzce Belediyesi çöp toplama saatlerinde değişikliğe gitti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Çöp toplama saatlerine uymayanlara ceza yazılacak

Düzce Belediyesi çöp toplama saatlerinde değişikliğe gitti. Kent merkezinde ki esnaflara tek tek tebliğ yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı şekilde Küçük Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret ederek bölgede detaylı temizlik çalışması yapılacağını söyledi.


Düzce Belediyesi temizlik seferberliğinden ödün vermiyor. Şehir düzeni ve temizliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışmaya imza attı. Önce Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden ekipler özellikle hurdacıların bulunduğu bölgede çevreye gelişigüzel atılan hafriyat ve atıklar olduğunu tespit etti. Konu hakkında esnaflarla görüşen ekipler, çevre temizliğine önem verilmesi konusunda uyarılarda bulunurken site içi ve çevresinde belediye tarafından ayrıntılı temizlik çalışması başlatılacağını belirtti. Konu hakkında yapılan kısa açıklamada kaçak hafriyat dökümünün engellenmesi konusunda esnafın da duyarlı olması istenerek “Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan hurdacılar sitesi çevresinde yapılacak olan temizlik çalışması öncesi çevreye gelişi güzel atılan atıkların engellenmesi ve kaçak dökümlerin önüne geçilebilmesi amacı ile zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü olarak gerekli uyarı ve duyurular yapıldı” denildi.


Öte yandan Temzilik İşleri Müdürlüğü tarafından güncellenen çöp toplama saatlerine ilişkin şehir merkezindeki esnafa tebligat yapıldı. Buna göre haftanın her günü için belirlenen saatler dışında sokağa çöp bırakan esnaf ve vatandaşlaracezai işlem uygulanacağı bildirildi. Özellikle Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi üzerinde iş yapan esnaf ile görüşen Zabıta ekipleri çevre temizliği konusunda vatandaşların ve esnafın da duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.


Güncellenen çöp toplama saatlerine ilişkin yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


“Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan düzenlemede işyerlerinden kaynaklanan katı atıkların düzenli şekilde toplanması amacı ile toplama araçları geçiş saatleri güncellenmiştir. Yapılan güncelleme ile birlikte birlenen saatler dışında ve araç geçiş saatinden sonra çöp çıkaranlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41. Maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.


Çöp aracı geçiş saatleri aşağıdaki gibidir:


İstanbul Caddesi: 09:00 14:00 18:00 19:00 22:00 24:00


Gaziantep Caddesi: 09:30 14:00 16:30 18:30 22:00


Eski Akçakoca Caddesi: 09:30 14:00 16:30 18:30 22:00


Spor Sokak: 10:00 14:30 16:30 19:00 22:30


Kızılay Meydanı: 11:00 15:00 20:00 23:00


Mimar Sinan Caddesi: 11:00 15:00 20:00 23:00


Hükümet Sokak: 11:00 15:00 20:00 23:00


Necip Güney Sokak: 11:00 15:00 20:00 23:00


Çöp poşetlerinin sokak hayvanları tarafından parçalanıp, dağıtılarak çevre kirliliğine neden olmaması için kapalı olarak, sızıntıya mahal vermeyecek şekilde atık toplama araçlarının geçiş saatlerinden kısa süre önce çıkarınız.”

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
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