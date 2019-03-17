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Çöp tesisini yol keserek protesto ettiler

Trabzon’un Sürmene ilçesinde çöp tesisini istemeyen vatandaşlar, yolu kapatarak tesisi protesto etti.

17 Mart 2019 Pazar 16:09
Çöp tesisini yol keserek protesto ettiler

Trabzon’un Sürmene ilçesinde çöp tesisini istemeyen vatandaşlar, yolu kapatarak tesisi protesto etti.


Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için oluşturulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAP) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Kutlular Mahallesi’nde faaliyet gösteren çöp tesisini yöre halkı protesto etti. “Çamburnu çöplüğü dağları aşıyor, sabrımız taşıyor” yazılı pankart açan vatandaşlar, araçlarıyla yolu ulaşıma kapattı. Çöp tırlarının döküm sahasına yanaşmasını istemeyen mahalleliler adına açıklama yapan Gökçe Erhan, Çamburnu’nda dereler ve denizlerin her gün daha fazla kirletildiği, doğanın suya erişiminin daha fazla engellendiği bir zamandan geçtiklerini belirterek, “İnsani değerleri ikinci plana alan kalkınmacı zihniyet ve uygulayıcıları tarafından sularımız her gün daha fazla kirletilmekte, doğanın metalaşması için çaba sarf edilmektedir” dedi.


Çöp tesisi nedeniyle yöre halkının ruh sağlığının bozulduğunu söyleyen Erhan, “Çamburnu Katı Atık Depolama Tesisi tarafından doğanın anayasa ve çevre kanununa aykırı şekilde kullanımı, havamızı, toprağımızı, su kaynaklarımızı kirletmiş, tarım arazilerimizi fiziksel ve kimyasal açıdan zarara uğratmıştır. Tüm bunların yanında halkın ruh sağlığını da olumsuz yönde etkilemekte olduğu göz önünde bulundurularak Çevre Kanunu’nun 3. maddesi gereğince aktif bir şekilde sürece dahil olmanın, tüm kitle örgütlerinin, tüm vatandaşlarımızın üzerine düşen bir görev olduğuna inancımız tamdır. Bugün Çamburnu hakkında atılacak her bir adımda doğrusu ve yanlışı ile değerlendirmelerimizi yapmak Çamburnu halkı olarak bizim kanundan doğan sorumluluğumuzdur. Çevreye, bugüne ve yarına sahip çıkmak tarihsel bir görevimizdir. Böylesine önemli ve kritik bir konuda ise ortak akıldan, bilimden ve ekolojik adaletten ayrılmamanın önemini vurgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.


Açıklamanın ardından bir süre yolu trafiğe kapalı tutan yöre halkı daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:09
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