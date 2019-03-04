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Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çöp poşeti içerisinde bulunan ölü kedileri belediyenin veteriner hekimine teslim eden Yeşim kurt, 6 ölü kedinin uzun zaman önce atılmış olabileceğini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:51
Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çöp poşeti içerisinde bulunan ölü kedileri belediyenin veteriner hekimine teslim eden Yeşim kurt, 6 ölü kedinin uzun zaman önce atılmış olabileceğini söyledi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde ormanlık alandan geçen bir vatandaş, çöp poşetlerini fark etti. Poşetlere yaklaşan vatandaş, 4 poşetin içinde çok sayıda kedinin telef olduğunu gördü. Poşetleri telefonuyla görüntüleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan kediler, ekipler tarafından bölgeden alındı. Kedileri bulan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yeşim Kurt isimli hayvansever, poşet içerisinde telef olmuş 6 kedinin uzun zaman önce atılabileceğini ifade ederek, “Arkadaşlar buradan geçerken tesadüfen poşetleri fark etmişler. Poşetlere baktıklarında kedi ölüleri olduğunu görüyorlar. Sonrasında Denizli Hayvan Dostları Derneğine bildiriyorlar. Dernek de arkadaşları video çekip atmaları için yönlendiriyor. Video çekildikten sonra ben arkadaşlarla iletişime geçtim, hemen geldim burada besleme alanında kedileri beslediğim için. Baktım poşetlerde kedi ölüleri var. Ne zaman ve nasıl atıldı bilmiyorum ama uzun zaman önce atıldığını düşünüyoruz, çok kötü durumdalardı. Haber verilmesi üzerine belediyenin kliniğinden arkadaşlar geldi. Ben onlara teslim ettim ama kim attı, ne oldu bilmiyorum. Yaklaşık 6 tane kedi vardı” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:51
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