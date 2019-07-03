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Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kentteki tüm çöp yıkama konteynırlarını aracında yıkanarak, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.


Öte yandan Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynır yıkama çalışmasının belirli bir takvim dahilinde sürekli olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
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