Çöp konteynırı bir anda alev aldı
Bilecik’te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
Bilecik’te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.
Merkez İsmetpaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait plastik çöp konteynırlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle konteynırda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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