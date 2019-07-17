Çöp konteynırı bir anda alev aldı Bilecik’te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.

Bilecik’te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.

Merkez İsmetpaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait plastik çöp konteynırlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle konteynırda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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