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Çöp konteynerleri ilaçlı suyla yıkanıyor

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek ve haşere, mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmak için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizliyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Çöp konteynerleri ilaçlı suyla yıkanıyor

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek ve haşere, mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmak için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizliyor.


Adana’da yaz aylarının aşırı sıcak geçmesinden dolayı çalışmalarını yoğunlaştıran Çukurova Belediyesi, yer altındaki ve üstündeki çöp konteynerlerini ilaçlı su ile temizliyor. Yaz sıcağında halkın kötü kokulardan rahatsız olmasını istemeyen ve mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan belediye ekipleri bu konudaki çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Çukurova halkı tarafından memnuniyetle karşılanan bu çalışma birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Önce çöpler alınarak boşaltılan konteynerler, daha sonra özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Bu uygulama periyodik olarak yapılıyor.


Çöp konteynerleri yanında Çukurova Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki sokak ve caddeler ile parklarda da aynı uygulama yapılıyor. Sokak, cadde ve parklar da hazırlanan program dahilinde ilaçlı su ile yakınıyor ve Çukurova halkına daha sağlıklı bir ortam sağlanıyor.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’da yaz aylarında aşıcı sıcak geçtiğini belirterek, “Yaz kış temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ancak yaz aylarında daha dikkatli olmamız ve daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Sıcaklardan dolayı artan kokuların önlenmesi ve mikropların üremesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarımızı sıklaştırıyoruz. Her şeyi Çukurova halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
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