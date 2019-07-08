Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve sokakların yanı sıra mahalleye dönüşen köylerde de çöp konteynerlerini temizliyor.

Şahinbey Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemleri Şahinbey Belediyesi temizlik ekiplerince aralıksız devam ediyor.

Düzenli olarak temizleniyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle ilçe genelindeki bütün konteynerlerimizi düzenli bir şekilde yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizdeki bütün konteynerlerimizi tüm yıl boyunca düzenli periyotlarla yıkayıp dezenfekte ediyor. Aynı şekilde yıpranan eskiyen veya arızalanan konteynerlerin de tamirini yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman yenilikçi ve modern bir anlayışla hareket edip vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu anlamda ilçemizin uygun yerlerine modern yer altı çöp konteyner sistemleri kurarak güvenli, kullanımı kolay ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıran bir imkan sağladık” diye konuştu.