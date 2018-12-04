THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çöp konteynerine düşen işçi yaşamını yitirdi

04 Aralık 2018 Salı 12:26
Çöp konteynerine düşen işçi yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çöp tahliye işlemi sırasında dengesini kaybederek çöp konteynerine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisinde bulunan çöp aktarma istasyonuna gelen Kozan Belediyesine ait 01 Y 9017 plakalı kamyondaki çöpü 01 CED 27 plakalı tırın konteynerine aktarma çalışması sırasında, kamyonun arkasında olan temizlik işçisi Beytullah Topçu (37) dengesini kaybederek çöp ve atık dolu konteynere düştü.

Belediye temizlik işçileri, mesai arkadaşlarının düştüğü çöp dolu konteyneri küreklerle ve elleriyle boşaltarak Beytullah Topçu'yu çıkarmaya çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri ile temizlik işçilerinin çabasıyla Topçu, konteynerden çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Temizlik işçisi Mehmet Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin çöpün boşalması için kamyonun düğmesine bastığını, arkadaşının da dengesini kaybederek konteynerin içine düştüğünü kaydetti. Düştükten sonra arkadaşının sesinin geldiğini belirten Kahraman, sonra sesinin kesildiğini anlattı.

Hayatını kaybeden temizlik işçisi Beytullah Topçu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:26
  1. beytullah topçu
  2. çöp
  3. İş kazası
  4. Kozan

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan19 dk önce
    allahım hepimize yarsım etsin feto da buna dahil bakara 138i kendilerine güya dayanak edinmişler ama sonuç ortada birgün hz kuran çok şiddetli bir aşk ve arzu ile habibullaha yöneldi birgün de inşirahı kendim için okumak istedim allahım beni ellerine koyma buyurdu peki istediğin gibi olsun seni her okuyuşumda sevgilini anarım dedim çünkü tam manasıyla birtek onun varlığında emniyette
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası
  1. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
  2. TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de
  3. AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta..
  4. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
  5. "F-16 pilotu olmak için FETÖ'cü olmak..
  6. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin..
  7. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
  8. "Hedefimiz ilk 10'da olmak"
  9. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
  10. Altın fiyatları
  11. "Limitsiz internet uygulamasından..
  12. "Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi"
  13. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe..
  14. Tapu sahtekârları yakayı ele verdi
  15. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
  16. Başkentte FETÖ operasyonu! 8 kişi..
  17. MHP TBMM Grup Toplantısı
  18. Bu barbar medeniyetin sonu yaklaşıyor
  19. Gelibolu'da 12 kaçak göçmen yakalandı
  20. Çöp konteynerine düşen işçi öldü,..
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar