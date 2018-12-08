0553 313 94 23

Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:56
Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplamak için eğildiği yer altı konteynere düşen 16 yaşındaki genç, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi üzerinde çöp toplamak için yer altı çöp konteynerine eğilen 16 yaşındaki N.Ş, dengesini kaybederek içeri düştü.

N.Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci düştüğü yerden çıkardı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:56
  1. çöp konteynerine düşen genç
  2. itfaiye kurtardı
  3. kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Sayısal Loto çekildi (2)
    3. Maçın ardından
    4. Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden..
    5. Chicago'da "Ayla" filmine yoğun ilgi
    6. Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin..
    7. GÜNCELLEME - Erzincan'da rekor..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    9. ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni..
    12. Taraftar Cimbom'u yalnız bırakmıyor!
    13. MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir..
    14. Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar
    15. Galatasaray'da puan kayıpları devam..
    16. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    17. Saldırıda ölen zabıta şefleri son..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak..
    19. İspanya'dan Avrupa'daki sosyalistlere..
    20. Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!