THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da çöp konteynerinden sıçrayan alevler otomobili küle çevirdi

Çöp konteynerinden sıçrayan ateş sonucu alev alan park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
İstanbul'da çöp konteynerinden sıçrayan alevler otomobili küle çevirdi

İstanbul'un Güngören ilçesinde park halindeki 34 HL 5163 plakalı otomobil, bir çöp konteynerinde yanan çöplerden alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı.

Kısa sürede, alevler aracın ön tarafını tamamen sardı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
  1. İstanbul
  2. Güngören

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
    1. Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
    2. Fransız eski Büyükelçi Michel Duclos:..
    3. Madagaskar'da seçim yasası..
    4. İran'dan İsrail'e uyarı
    5. Sakarya'da otomobil dereye devrildi: 1..
    6. Fotoğraflar ortaya çıktı! Amerika..
    7. Poyraz: İhtiyaca göre gıda üretimi..
    8. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde şehit edilen..
    9. Yeni nesil teknolojiye 5G dopingi
    10. 'HDP çatısı altında yürütülüyor'
    11. İzmir'de Altay Spor Kulübü'nün takım..
    12. Konya'da tramvay durağında feci kaza:..
    13. Çöp konteynerinden sıçrayan alevler..
    14. Denize düşen kişi hayatını kaybetti
    15. WhatsApp'tan dolandırıcılık talimatı
    16. Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    17. Siirtli öğrenciler boğazın keyfini..
    18. Honor 7X ve 9 Lite Teknosa mağazalarında
    19. Hurda araçlar altın olacak
    20. Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi