Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Esenyurt'ta, Suriye uyruklu bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.03 Ocak 2019 Perşembe 12:55
Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi, Çamlıbel Sokak'ta ilerleyen çöp toplama kamyonu, konteynerdeki çöpleri aldıktan sonra hareket etti.
Kamyon, bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Zeynep Yusuf'a (49) çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kamyonun sürücüsünü gözaltına alırken, Yusuf’un cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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