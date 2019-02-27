Çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Kayseri'de Oruçreis Mahallesi'nde çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.27 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Oruçreis Mahallesi Elmalı Sokağı'nda M.E. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, okula giden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Taşdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taşdemir'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Öte yandan, sürücü gözaltına alındı.
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