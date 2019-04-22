Çöp kamyonundan mazot hırsızlığı iddiası Zonguldak'ta belediyeye ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktardığı iddia edilen 2'si belediye personeli 3 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktardığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Delihakkı mevkisinde devriye sırasında Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktarıldığını fark etti. Bunun üzerine incelemelerde bulunan ekipler, belediye personeli E.K. ve O.D ile ağabeyi D.D'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.