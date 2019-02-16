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Çöp dökenlere foto - kapanlı takibi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde mesire alanına oteller tarafından dökülen moloz ve çöplerle başa çıkamayan yetkililer bölgeyi foto-kapanlarla denetleme kararı aldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
Çöp dökenlere foto - kapanlı takibi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde mesire alanına oteller tarafından dökülen moloz ve çöplerle başa çıkamayan yetkililer bölgeyi foto-kapanlarla denetleme kararı aldı. Önceki gün çöplüğe dönmüş haliyle görüntülenen mesire alanındaçöpler temizlenirken bölgeyi kirleten çevre düşmanlarınıntespiti için foto-kapan kurulması kararlaştırıldı.


Sarılar Mahallesi Kır mevki’indeki mesire alanına kış döneminde tadilata giren turistik tesislerin çöp ve moloz dökerek yaptığı çevre katliamı Manavgat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dökülen çöpleri kaldırıp gömerek bölgeyi temizlerken, bölgeye çöp dökenlerin tespiti için yeni tedbirler alıyor.


Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Kır mevki’inde çöp dökülmesinin önüne geçilmesi amacıyla çöp dökülen alanları görecek yerlere foto-kapan kurmaya hazırlanıyor. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, çöp döken kişi ve araçların belirlenerek gerekli cezayı almaları amacıyla hazırlanan foto-kapanların en kısa sürede faaliyete geçirileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
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