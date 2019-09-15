Contemporary Istanbul sona erdi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve farklı bölümlerde 22 ülkeden çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Contemporary Istanbul (CI) sona erdi.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı ön izleme günü dahil toplamda 74 bin kişi gezdi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar boyunca, sanatseverler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından özel misafirler ağırlandı.

Fuarda, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alırken, atölyeler, söyleşiler ve interaktif işlerle ziyaretçilerin fuarın bir parçası olması sağlandı.

Çocuklar için de özel alanların oluşturulduğu fuarda, bazı yayın organları, müzeler ve teknoloji firmaları da stant açtı.

Kapanış günü değerlendirmesini AA muhabirine yapan CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, uzun bir çalışma ve hazırlık döneminden sonra bu yılki fuara büyük bir heyecanla başladıklarını söyledi.

Güreli, ağustosta sanat alanında olumlu bir havanın başladığına işaret ederek, "Türkiye'de esen o olumlu rüzgarın farkına vararak hareket ettik. Ağustosun başından itibaren satışlar artmaya başladı ve bu fuara da yansıdı. Buna ilaveten yurt dışından çok önemli bir sanatsever ve koleksiyoncu ilgisi geldi İstanbul'a. Bu son üç yılda özlediğimiz bir kalabalık ve çok büyük bir kitleydi. Bunun yanında İstanbul Bienali'yle Arter'iyle İstanbul'un diğer cazibe merkezlerinin de etkisi vardı." diye konuştu.

Fuara 6 farklı müze grubunun geldiğini ve alım yaptığını anlatan Güreli, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk çağdaş sanatçısı için bu müzelere, bu koleksiyonlara girmek büyük bir değer taşır ve bunların da ileriki yaşamlarında, kariyerlerinde yükselmelerinin de önünü açmaktadır bu. Zaten CI'ın da görevi budur, bunu da yerine getirdi. Çok başarılı bir şekilde, 74 bin ziyaretçiyle kapattık fuarımızı. Şimdi bu büyük kitle. Tabii ki hepsi alım yapmıyor ama sanatı seviyor, sanata yaklaşıyor, kendi gözünü, beynini, ruhunu eğitiyor ve her zaman sanata daha ilgili daha yakın olarak hayatına devam ediyor."



