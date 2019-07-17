"Contemporary Istanbul" eylülde başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Contemporary Istanbul"un (CI) artistik direktörlüğünü, Fransız küratör Anissa Touati üstlenecek.

Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, 12-15 eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Basın toplantısında konuşan Güreli, "İstanbul'u dünyanın sanat merkezi yapmak için büyük bir fırsat var elimizde. Bu fırsatı değerlendirelim, dünyaya anlatalım. İlgili bütün kurumların da ülke yararına bu anlatımda yer almasını umuyorum." dedi.

Güreli, kentteki kültürel programı geliştirmek için aktif olarak çalıştıklarına işaret ederek, "Eylül ayı ve sonrasında İstanbul'da sanata yapılan yatırımlar bizi çok heyecanlandırıyor. 16. İstanbul Bienali ve önümüzdeki aylarda şehirde açılacak yeni müzeler de dahil olmak üzere bu yılki program ve önümüzdeki iki yılın sanat takvimi bizi çok mutlu ediyor ve bunu sizlerle paylaşmaktan da ayrıca kıvanç duyuyorum." diye konuştu.

- "İstanbul'la ilgili pozitif bir algı oluştu"

İstanbul'da birkaç yıl içinde gerçekleşecek kültür ve sanat projelerine değinen Güreli, bu sene İstanbul'a farklı bir CI sunduklarını kaydederek, "Bütün o zor seneleri biraz daha geride bırakıyoruz. Nispeten İstanbul'un bütün dünyada çok daha fazla ilgi gördüğü, çok daha fazla insanın ülkemizi ziyaret ettiği bir senedeyiz. Böyle pozitif bir algının oluştuğunu söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Ali Güreli, yeni bir sanat direktörünün yanı sıra etkinliğe pek çok açıdan yenilenmiş bir ekiple hazırlandıklarını vurgulayarak, "Bu sene bazı yeni galeriler de ekliyoruz. Onlarla olan kontratları tamamladık. Şu anda 20'den fazla yeni galeri var. Yeniden kastım ilk defa İstanbul'a gelecek olan galeriler var. Onları İstanbul'daki sanat ortamına alıştırmak kolay olmadı. Çok seyahat edildi, çok fuar gezildi." ifadelerini kullandı.

- "CI bir eğitim kurumuna dönüştü"

Güreli, CI'ın iki önemli sorumluluk üstlendiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"CI İstanbul'u dünyaya anlatma görevini aldı ve bunu yapıyor. Sanat dünyasında Contemporary Istanbul tanınır oldu. Aynı zamanda bir eğitim kurumuna da dönüştü. Özellikle geçtiğimiz seneki ziyaretçi sayısının yüzde 64'ünün 35 yaş altında olduğunu tespit ettik. Çok genç bir kitle izliyor. O genç kitleye de bu sergi farklı bir mesaj ve heyecan verecek. İçlerinden bazılarında ileride bu sergide yer alma isteğini doğurmak da istiyoruz."



Bu yıl 7. düzenlenecek "Plugin" adlı yeni medya, dijital sanatlar ve video anlatılarını içeren çalışmalardan da bahseden Güreli, küratörlüğünü Esra Özkan'ın üstleneceği etkinliğe ilişkin, "Genç kitlenin ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Dünyadaki başka hiçbir fuarda yeni medya sanatına ve teknolojiyle bağlantılı sanata ayrı bir bölüm oluşturulmadı. Biz bunu ısrarla devam ettiriyoruz. Bu alanda çalışan sanatçılara ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz." dedi.

- "CI uluslararası bir zemin"

CI Yürütme Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman da Türk güncel sanatının uluslararası boyuta yeni yeni tırmandığını söyleyerek, "Bu bakımdan Contemporary Istanbul'un son derece önemli bir fonksiyonu var. Burası uluslararası bir zemin. Uluslararası koleksiyoncular, galeriler geliyor. Bunların arasında dünyanın en önemli galerileri de var." şeklinde konuştu.

İstanbul'un kültür yatırımına yöneldiğini kaydeden Kahraman, "Yani artık şu bilince varıldı, bir kültür yatırımcılığı olmaksızın sadece sermaye yatırımcılığıyla bir yere varılmaz. Bu yavaş yavaş geliştirildi ve şimdi bir zirve noktasındayız bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım." dedi.

- "14. Contemporary Istanbul" hakkında

Güney Fransa'daki ilk uluslararası sanat fuarı olan ART‐O‐RAMA ile 2019 edisyonları için bir iş birliği yapılacak etkinlikte, bu kapsamda iki fuar ve ilk defa 2019 konuşma programının bir parçası olan bir dizi "Akdeniz Ufukları" temalı konuşma serileri düzenlenecek

Konuşmaların moderatörlüğünü Delfina Foundation Müdür Yardımcısı Salma Tuqan yapacak. Etkinliklere koleksiyonerler, sanatçılar ve paydaşlar davet edilecek.

Bucuresti Mall'un desteğiyle 2017'de başlayan "Galeri Destek Programı" 14. edisyonda da katkısını sürdürecek. Galeri Destek Programı ile dünyanın dört bir yanından galerilerin daha geniş bir katılımına olanak sağlanacak.

Etkinlik Akdeniz Ufku ile 10 Eylül'deki konuşmalarla başlayacak. Özel davetliler için ön izleme 11 Eylül'de gerçekleştirilecek. Genel katılım ise 12‐15 Eylül'de olacak.

