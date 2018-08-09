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Coni'den alçaklık! Türkiye-ABD görüşmesi sırasında PKK'ya 200 TIR'lık silah sevkiyatı!

ABD, ikiyüzlüce terör örgütü YPG ile samimiyetini sürdürüyor. Uzun bir aradan sonra teröristlere 200 TIR’la silah yollandı. Bu sevkiyatın Türkiye-ABD görüşmelerinin devam ettiği sırada duyurulması da dikkat çekti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 02:13
Coni'den alçaklık! Türkiye-ABD görüşmesi sırasında PKK'ya 200 TIR'lık silah sevkiyatı!

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG ile işbirliği yapan ve son iki yılda binlerce TIR dolusu silah desteği veren ABD, bir yandan Türkiye ile Münbiç’te PYD’nin temizlenmesi anlaşması yaparken diğer yandan önceki gece silah, zırhlı araç ve iş makinası yüklü 200 TIR’dan oluşan yeni bir konvoyu daha terör örgütüne ulaştırdı. Kuzey Irak sınırından Suriye’ye giriş yapan konvoydaki silah ve zırhlı araçlar, iskeletini terör örgütü PYD’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) teslim edildi.

HEMEN DUYURDU

Böylece son iki yıl içinde ABD’nin terör örgütüne gönderdiği silah, mühhimat ve zırhlı araç miktarı altı bin 500 TIR’a yaklaştı. Sevkiyat, terör örgütünün sosyal medya hesabından video ile duyuruldu.

Çoğu silah Mehmetçik’e karşı da kullanıldı

DEAŞ’la mücadele adı altında terör örgütü PYD/YPG’ye gönderilen ABD silahları, bir çok kez Mehmetçik’e karşı kullanılmış ve bu durum seri numaralarıyla ispatlanmıştı. Terör örgütü elindeki silahları sivil halka yönelik kullanmaktan da kaçınmıyor.

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 02:13
  1. ABD
  2. Türkiye

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