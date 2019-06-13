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Concon için itfaiye ekipleri seferber oldu

Çankırı’da terastan uçan civcivi itfaiye ekipleri kurtararak çocuklara teslim etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:02
Concon için itfaiye ekipleri seferber oldu

Çankırı’da terastan uçan civcivi itfaiye ekipleri kurtararak çocuklara teslim etti.


Aksu Mahallesi’nde Erkan ve Ecemnaz Ak kardeşlerin besledikleri iki aylık civciv evlerinin balkonundan 1. kata uçtu. Ev sahibinin evde olmaması üzerine Anne Nurcan Ak, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikamet sahibini arayarak olayı anlattı. İkamet sahibinin izin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan daireden civcivin düştüğü balkona geçerek hayvanı kurtardı.



Kurtarılan civciv Erkan ve Ecemnaz kardeşlere verildi


Olayı anlatan Erkan Ak, "Bugün düşen benim beslediğim civciv Concon. Terasta saksıların üzerinde çiçekleri yerken 1. katın balkonuna düştü" dedi.


Anne Nurcan Ak ise "Çocuklarıma 2 ay önce civciv almıştım. Büyüdüler ve kanatlandılar. Uçarak aşağı düştüler. Düştüğü yerdeki ev sahibi yoktu. Sağ olsun emniyet ve itfaiye ekipleri geldiler. Çocuklar çok mutlu oldular. Çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:02
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