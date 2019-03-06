ÇOMÜ’den açıklama

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3 Mart tarihinde gazetemizin 12. sayfasında çıkan, “TCE zırvası Ankara Üniversitesi’ne sıçradı” haberinin resim altında sehven “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)” ifadesi yer almıştı. Etkinliğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile herhangi bir ilişkisi bulunmayıp, bir yazım hatasından kaynaklanmıştır. ÇOMÜ rektörlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak etkinlikle herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını vurgulamıştır. Rektörlüğün açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’nca durdurulan konu ile ilgili üniversitemizde o tarihten bu yana herhangi bir etkinlik düzenlenmemiştir. Bu tür yanlışlıkların yapılması, Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarından biri olan üniversitemizin itibarını zedeleyeceği bir unsurdur” ifadelerine yer verilmişti.