ÇOMÜ’de İŞKUR Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür Merkezi’nde İŞKUR Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte,açılış konuşmasını yapan İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, ‘‘Ülkemizin küresel düzeyde en avantajlı olduğu alanların başında genç işgücü potansiyeli yer almaktadır. Bu avantajımızın sürdürülebilmesi için gençlerimizin niteliğinin daha da arttırılması ve üretken hale getirilmeleri gerekmektedir’’ dedi.

Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ise yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise,“Üniversitelerin iki temel görevi vardır. Biri öğretim yapmak, diğeri de araştırma yapmak ve sonuçlarını duyurmak ve tartışmaktır” dedi.

Prof. Dr. Erdem,“Biz bugün eğitim ve araştırma üzerinde duracağız. Öğretim yaparken, öğrencilerimizin meslek sahibi olmalarına da çalışıyoruz. İş bulma noktasındaİŞKUR da gerekli imkanları sağlıyor. Mezun olup bir işe girildiğinde kişinin yaptığı işi sevmesi, o meslekte yükselmenin en temel şartıdır.Bugün buraya meslek ve alanlarında başarılı olan önemli isimler geldiler ve bizlere meslekte en iyi olmanın püf noktalarını anlatacaklar. Ben de bu vesileyle katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Kale Grubu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Selda Seçkinler katılımcılara nasıl kendi hikayelerinin kahramanları olabileceklerini, iş hayatından örnekler vererek, deneyimlerini paylaştı.

Seçkinler’in ardından Alarko Holding Dijital İnsan Kaynakları Uzmanı Dilek Aydın dijitalleşen insan kaynakları süreçlerinde öğrencilerin nasıl yer alabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara plaket takdiminde bulunulurken, öğrencilere ise katılım sertifikaları verildi.