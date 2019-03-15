Damien Comolli için şok sözler: Ali Koç'u kandırdı!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'yi sert bir dille eleştirerek, "Bu adam hala nasıl duruyor. Bu adam Ali Koç'u kandırmıştır. Bir sezonda 18 futbolcu alındı, eğer doğru transferler yapılmış olsaydı Fenerbahçe takımı bu noktaya gelmezdi" dedi.

Soydan, "Geçen sezon Fenerbahçe şampiyonluğu maçlara seyirci gelmediği halde Aykut Kocaman'la kıl payı kaçırdı. Bugün tribünlere gelen taraftarlar o gün gelselerdi takım şampiyon olacaktı. Bu sene takımın başına geçen teknik direktörlerin hepsi (Cocu, Koeman, Ersun Yanal) başarısız görüntü çizdiler. Ali Koç, Aykut Kocaman'la devam edebilirdi. Kaleci Volkan artık eski Volkan değil. Önümüzdeki yıl acil bir kaleci alınmalı" ifadelerini kullandı.

Proje raftan indirildi

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde YÖK'ten gerekli izinler çıkmasına rağmen mevcut finansal koşullarda üniversite açma girişimini eleştirmiş ve beklemeye geçmişti.

Geçen süreçte yönetimde yapılan toplantılarda kulübün elinde böyle bir hak bulunduğu ve bunu kaybetme lüksü olmadığı fikri ağırlık kazandı. Bunun üzerine eski yönetimin 10 yıl önce startını verdiği proje raftan indirildi.