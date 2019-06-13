Çömlekçilik mesleğini ilkokulda öğreniyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık İlkokul ve Ortaokulunda geçen ay açılışı gerçekleştirilen Çömlekçilik sınıfında öğrenciler zanaat öğreniyor.

Kınık Köyü’nde 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından başlatılan Çömlek atölyesi Kınık İlkokulunda Mayıs ayında açılmıştı. Bu kapsamda Usta Öğretici İsmail Tekin okul öğretmenleri ve öğrencilere çömlek yapımını gösteriyor.

Okul Müdürü Muharrem Kılıç ’Çömlek Atölyesi’ hakkında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çömlek atölyemizi geçen ay Valimiz Bilal Şentürk’ün desteği ile okulumuza açtık. Çömlek ustamız İsmail Tekin başta öğretmenlerimize Çömlek Sanatı hakkında bilgiler verdi. Öğretmenlerimiz çömlek ustamızdan aldığı bilgiler doğrultusunda öğrencilerimize aktarıyor. Bugün sizler de görüyorsunuz ki öğrencilerimiz çömlek yapımına meraklılar. Bütün öğrencilerimiz buradaki çömlek atölyesinden faydalanabiliyor. Çömlek atölyesinin açılmasındaki amaç çocuklara küçük yaşta çömlekçilik sanatını aşılamak ve temel bilgileri ustasından öğrenmek" dedi.

Çömlek ustası İsmail Tekin ise, "Çömlek atölyesi, köyümüzde açıldığı tarihten beri öğretmenlerimiz ile çömlekçiliğin temel bilgilerini paylaştım. Öğretmenlerimiz benden aldığı bilgileri benim gözetimimde öğrencilere aktarıyorlar. Buradaki temel amacımız çömlekçilik sanatında yeni ustalar yetiştirmek ve yeni nesillere bu sanatı aktarmaktır” ifadelerini kullandı.