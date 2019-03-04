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Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Bilecik’te bir çömlek ustasının kapılarını açtığı atölyesinde çalışmaya başlayan üniversiteli gençler, ilk yaptıkları çömlekleri hatıra olarak sakladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:53
Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Bilecik’te bir çömlek ustasının kapılarını açtığı atölyesinde çalışmaya başlayan üniversiteli gençler, ilk yaptıkları çömlekleri hatıra olarak sakladı.


Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde çömlekçilik yapan Emin Aslan atölyesi gençlere açarken, üniversite öğrencileri tezgah başına geçerek, çömlek yaptık. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri hafta sonu vakit geçirmek için geldikleri Kınık Köyü’nde dolu dolu bir gün geçirdiler. Çömlek ustası Emin Aslan’dan mesleği hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler bir de tezgah başına geçtiler. Heyecan içinde ilk çömleklerini yapan gençler, haylı zevk aldıklarını anlatılar.


Gençlerin kendilerin geleceği olduğunu söyleyen Emin Aslan, "Bugün güzel köyüme . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri gelmiş. Bazıları çömleğin nasıl yapıldığı hiç görmemiş. Bizim atölyemize ziyaret ederek, çömlekçilik hakkında bilgiler aldılar. Bazıları çömlek tezgahına geçerek kendileri topraktan bazı ürünler yapmaya çalıştılar. Kimilerin oldu, kimilerinin olmadı. Güzel bir gün geçirdiklerini umuyorum. Böyle Bilecik’te ve diğer ilçe ve beldelerimizden çömlek hakkında bilgi almak, yapmak ve vakit geçirmek için köyümüze gelenlere yardımcı oluyoruz. Herkesi Kınık Köyü’müze bekliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:53
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