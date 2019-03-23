Çömlek ustaların yaptığı 2 metre yüksekliğindeki küp ilçe merkezine yerleştirildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çömlek üretimi ile ünlü olan Kınık köyünde yapılan 2 metre yüksekliğindeki küp, ilçe meydanına yerleştirildi.

Konulan küp sonrası ilçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çömlek ustalarına teşekkür etti. Yalçın, “İlçe meydanına yakışanı yaptık. İlçemize güzel bir görünüm sağlayacak belediye binamızın önündeki havuzumuza ilçemize yakışır bir çalışma sergiledik. Kınık köyü çömlekçi ustalarından Osman Menteş’in yaklaşık iki ayda hazırladığı 2 metre yüksekliğindeki küpü belediye binamızın önündeki havuza montajını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla birlikte ilçemiz meydanı sanatsal bir tasarım ile estetik bir görünüme sahip olacak. Bu eşsiz eser ile Kınık köyümüzün tanıtımını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.