Çömlek sanatçısından 3,5 metrelik vazo

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan çömlek sanatçısı ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, 250 kilogram çamur kullanarak 3,5 metrelik vazo yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Taşhomcu, Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'ndeki atölyesinde, Osmanlı figürleri üzerine çalışmaya başladı.

İlçenin ünlü kızıl toprağını kullanarak 5 ay önce dev boyutlu bir vazo yapmaya karar veren Taşhomcu, yaklaşık 250 kilogram çamurla 3,5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde eser ortaya koydu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Anıtkabir'de sergilenmek üzere küpler yaptığını anlatan Taşhomcu, vazonun ortasına Cumhurbaşkanlığı forsunu yerleştirdiğini belirtti.

"Bu vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istiyorum" diyen Taşhomcu, şunları kaydetti:

"Vazo, Osmanlı ibriğini anlatıyor. Eserimin üzerinde geleneksel Osmanlı motiflerini kullandım. Vazonun kapağını ise Alpaslan'ın miğferine benzetmeye çalıştım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, tüm dünya liderlerinin geldiği bir yer. Menemen toprağından yaptığım bu eseri hediye etmek istiyorum. Vazoda renk olarak turkuazı tercih ettim. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. İnşallah kabul eder de kendi ellerimle gidip vazomu Külliye'ye yerleştiririm."