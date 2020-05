Cömert ol ki…

Cömert; parasını, malını, elinde bulunanı esirgemeyen, her zaman her şeyini başkalarıyla paylaşandır. Cömertlik ise; insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiç bir gaye gütmeden, yardımda bulunmasıdır. Cömert olan kişi, toplumun yararına olan her şeye yardım eder. Hiç bir kimsenin zorlaması olmadan yardımda bulunmayı can-ı gönülden ister. Rabbimiz bizlere cömertliğin ne büyük bir erdem olduğunu ayetlerinde şöyle beyan etmektedir:

¥ “Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.” (Bakara-272)

¥ “Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.” (Sebe-39)

¥ “Kim, Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır.” (Enam-160)

¥ “Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.” (Bakara-273)

¥ Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır. (Hadid-18)

Bazı insanlar, “Ben bu malı sarfedersem bana bir şey kalmaz” korkusuna düşer. Bakınız Rabbimiz bu konuda da bizleri nasıl uyarıyor:

¥ “Şeytan sizi fakirlikle korkutur; sizi her türlü hayasızlığı ve ahlâksızlığı yapmaya teşvik eder. Allah ise size bağışlamayı ve bol nimet vermeyi vaadeder. Allah, lütfu pek geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. “(Bakara-268)

¥ “Mal ve servet insan için bir imtihandır.” (Zümer-49,52) Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cimrilikten kurtulmaktır. (Tegabün-15,17).

Peygamber Efendimiz (sav) de cömertliğin karşılığının cennet olduğu müjdesini vermiştir:

¥ “Cömert kişi, Allah’a yakın, Cennet’e yakın, insanlara yakın ve Cehennem ateşinden uzaktır. Hasis (cimri) insan, Allah’tan uzak, Cennet’ten uzak ve Cehennem ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir” (Tirmizî)

¥ “Gıbta edilecek kişilerden biri de cömertlerdir”(Buhârî).

Efendimiz (sav) bizlere cimri olmamamız için de uyarılar yapıyor:

¥ “Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir!” (Buhârî,)

¥ “İnfak et sayıp durma, Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama, Allah da senden saklar.” (Müslim)

Peygamberimiz, insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert olmalarını tavsiye eder:

¥ “Sadakanın en iyisi bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağ iken, malınız elinizde iken, istediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar.” (Buhârî).

VERDİĞİN SENİNDİR

Hz. Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûl-i Ekrem’in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ara:

“Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu.

Hz. Aişe: “Sadece bir kürek kemiği kaldı” cevabını verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber:

“Desene bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!” buyurdu. (Tirmizî)

Rabbimiz cimrilikten kaçınıp cömert olmamızı emrederken, bir de uyarıda bulunuyor:

¥ “Harcamalarında ve başkalarına yardımda eli sıkı olma, ancak varını yoğunu da saçıp savurma! Sonra herkes tarafından kınanır, kaybettiklerine hasret çeker durursun.” (İsra-29)

Hep sorulur haram parayla hayır yapılır mı diye? Cevabı Peygamberimiz (sav) veriyor:

¥ “Kim, helâl kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, ‘ki Allah, helalden başkasını kabul etmez’, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar, herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi adına ihtimamla büyütür.”

(Buhârî, Müslim)