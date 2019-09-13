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Çölyak hastalarına "glütensiz aşure" ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtan Kütahya Belediyesince, Kütahya Çölyak ve PKU Derneği işbirliği ile çölyak hastaları için de glütensiz aşure hazırlandı

13 Eylül 2019 Cuma 16:27
Çölyak hastalarına "glütensiz aşure" ikramı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediyesi tarafından, çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtan Kütahya Belediyesince, Kütahya Çölyak ve PKU Derneği işbirliği ile çölyak hastaları için de glütensiz aşure hazırlandı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi'ndeki aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, Çölyak Derneğinin talebi üzerine glütensiz aşure yaparak kentte bir ilke imza attıklarını söyledi.

Aşurenin milletin parası ile yapıldığını belirten Işık, "Muharrem ayının en güzel ikramı aşure. Biz belediye olarak halkımıza bu ikramı hazırlarken glütenli gıdalara hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da aşure yemelerini istedik. Derneğimizle işbirliği içerisinde çölyak hastalarımız için de glütensiz aşureyi hazırladık. Bu hassasiyeti taşıyan bütün herkes aşuremizi afiyetle yesinler. Bunun yanında çölyak hastalarımız için önümüzdeki yıl da fırıncılar odamızla görüşüp glütensiz ekmek yaptırmayı planlıyoruz." dedi.

Çölyak Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner de glütensiz aşurenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek "Bizler de engelli statüsündeyiz. Her engel görülebilen engel olmayabiliyor. Bizim engelimiz de gözle görülmeyen bir engel. Biz de gıda ile sınanıyoruz. Bizim için yapılan bu duyarlılık bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Işık ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Vali Yardımcısı Mustafa Güney vatandaşlara aşure dağıttı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:27
  1. Çölyak
  2. glutensiz aşure
  3. Kütahya

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