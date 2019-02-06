Çölyak hastaları glutensiz yemek yapmayı öğrendi

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden Kocaeli'ye gelen çölyak hastaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) mutfağında, diyetlerine uygun yemek yapmayı öğrendi.

Glutensiz Yaşam Derneği üyeleri, KO-MEK Şekerpınar Kurs Merkezi'ndeki KO-MEK mutfağında buluştu.

Çölyak hastalarına, Türkiye'nin "ilk glutensiz şefi" olan Süleyman Engin tarafından glutensiz mutfak eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında glutensiz yemek hazırlamayı öğrenen dernek üyeleri, çölyak hastalarına da yemek eğitimi verebilme şansına sahip oldu.

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, dernek olarak çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak çabası gösterdiklerini belirtti.

Çölyak hastalığının, bazı besin maddelerinde bulunan glutene karşı bağışıklık sisteminde oluşan tepkiyle ince bağırsaklarda hasar meydana gelmesiyle oluştuğunu anlatan Otlu, "Yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olan çölyak, genellikle kalıtsal olarak ortaya çıkıyor; tedavi edilmediği ve özenli davranılmadığı takdirde de hayatı olumsuz etkiliyor." dedi.

Gulensiz Mutfak Projesi ile glutensiz yemekler hazırlanması için çalışma başlattıklarını aktaran Otlu, çalışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) destek verdiğini bildirdi.

Otlu, eğitim için KO-MEK mutfağının kendilerine açıldığını belirterek, bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından gelen çölyak hastalarının kendilerine uygun yemek yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Sivas'tan gelen Tülay Yıldırım, kendilerine KO-MEK mutfağının kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, "KO-MEK mutfağında glutensiz yemeklerimizi yapmayı öğrendik. Bu bizim için son derece önemli bir destek oldu. Bu duyarlılığın tüm yerel yönetimlere yansımasını diliyoruz." diye konuştu.