Çölyak hastaları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Adıyaman’da yaşamlarını sürdüren çölyak hastaları bir araya geldi.

Adıyaman Çölyak Derneğinin 1.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis evinde gerçekleştirilen etkinliğe Dernek Başkanı Salih Gültoplayan, çölyak hastaları ve aileleri katıldı. Etkinlik, yapılan animasyon gösterileri ile başladı. Animasyon gösterilerinden büyük bir zevk alan çocuklar doyasıya eğlendi. Animasyon gösterileri sonrası etkinliğe katılan katılımcılara çölyak hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirmeler sonrasında yemek ikramına geçildi.

Etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, “ Derneğimizin kuruşunun 1.yıl dönümünü burada hep birlikte kutluyoruz. Çölyak hastası 400 üyemiz ve aileleri ile birlikte hep birlikte birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Sürekli bu hastalıkla savaşmak zorunda kalan hastalarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bu etkinliği düzenlemiş oluyoruz. Bizler Adıyaman Belediyesinden ve Adıyaman Valiliğinden çölyak hastaları için ekmek dağıtımının yapılmasını istiyoruz. Çölyak hastaları için yapılan ekmekler Adıyaman’da sadece birkaç yerde var onlarda aşırı şekilde pahalı. Bunlara maddi durumu yetmeyen hastalarımız var. Bizler bu konuda yardım istiyoruz. Aynı zamanda devletimizden bizlere her ay 100 TL yapılan sağlık yardımı ücretinin yükseltilmesini istiyoruz. Bizler sesimizin duyulmasını istiyoruz. Sadece hastalıkla değil, bizlerin yemesi gereken ekmeği, yiyecekleri bulmakta güçlük çekiyoruz. Bulsak bile fiyatları oldukça yüksek. Kamu kurumlarında engelliler için alımlar olurken biz çölyak hastaları hiçbir şekilde giremiyoruz. Bizler için de alımların yapılmasını istiyoruz. Nasıl engellilere bu tür haklar kazandırıldıysa bizler için de bu tür hakların sağlanmasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz” diye konuştu.