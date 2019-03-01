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Çölyak federasyonundan Demirkol’a teşekkür

Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, çölyak hastaları için yaptığı hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Çölyak federasyonundan Demirkol’a teşekkür

Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, çölyak hastaları için yaptığı hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çölyak Federasyon Başkanı Hasan Doğan’ı makamında kabul eden Demirkol, çölyak hastaları için yapılan hizmetleri hatırlattı. Çölyak hastaları için Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını açtıklarını ve ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını ifade eden Demirkol, ziyaretleri için de federasyon üyelerine teşekkür etti.


Çölyaklılara her türlü desteği sağladığı için Demirkol’a teşekkür eden Federasyon Başkanı Doğan, “Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyaretinde bulunduk. Türkiye’de glütensiz ekmek fırını 3 adet vardı. Başkanımız Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak 4’üncü fırını çölyaklılara kazandırdı. Haliliye Belediyemiz, Şanlıurfa’daki bin 368 çölyaklı kardeşimize ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor” dedi.


Demirkol da, “Bilindiği gibi çölyaklı kardeşlerimiz, normal buğdaydan yapılan unlu mamulleri tüketememektedirler. Bu kardeşlerimizin gıda maddelerinin özel olması gerekiyordu. Bu hastalarımızın ve ailelerinin çektiği acıyı yüreğimizde hissettik. Çölyak hastaları ile ilgili çalışma başlattık. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini göstermek adına bu hastalarımızın hayat seviyelerini yükseltmek, ailelerinin yüklerine destek olmak adına ekmek üretimine başladık. Daha öncesinde bulgur, makarna, pilav, kadayıf, çikolata, kurabiye yememiş hastalarımıza bu lezzeti tattırdık” diye konuştu.


Açıklamaların ardından federasyon üyeleri, Demirkol’a teşekkür plaketi taktim etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. doğa

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