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Çolakbayrakdar: Kayseri, dünyada söz sahibi olacak

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, MOBİTEK Projesinin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirterek, Kayseri’nin mobilya sektöründe dünyada söz sahibi olacağını söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 14:40
Çolakbayrakdar: Kayseri, dünyada söz sahibi olacak

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, MOBİTEK Projesinin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirterek, Kayseri’nin mobilya sektöründe dünyada söz sahibi olacağını söyledi.

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) meyvelerini vermeye başladı. Projenin gerçekleşme sürecini yakından takip eden ve kısa adı ORAKAB olan Orta Anadolu Kalkınma Birliği’nin de Başkanlığını yürüten Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Projenin Kayseri’yi dünya pazarında söz sahibi yapacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da büyük bir yatırım olan ve 10 milyon avroya yakın Avrupa Birliği Hibe Projesiyle yapılan MOBİTEK Projesi, bugün büyük bir proje haline gelmiştir. Kayseri mobilyası, bu projeyle uluslararası pazarda söz sahibi olacak. Gerek fiziki gerekse teknoloji donanımıyla Kayseri mobilya sanayisi kalite anlamında daha yukarılara çıkacak. Türkiye’de mevcut olmayan teknoloji burada kullanılmaktadır. Ayrıca burası mobilya sanayisine hem istihdam hem mobilya sanayisinin gelişmesi noktasında Kayseri için müthiş bir destektir. Hizmet üretmeye başlamış olan projeye bundan sonra da destek olarak, AR-Ge merkezi olması ve tasarımından dış ticaretine, yeni pazarların bulunmasına kadar birçok noktada Kobilerimizi, orta ve büyük ölçekli haline getirmektir. Kayseri’nin mobilya sektörü alanında Dünya pazarındaki payını daha da artırabilmek için gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki yapmış olduğumuz her bir katkı yeni istihdam kapıları demektir. Kayseri’nin ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak için bu proje daha da büyüyecek. Mevcut tesisi de büyüterek yeni yeni projeleri hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik etti.

 

Ardından projenin ofislerini ve teknoloji donanımlarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar ve İsmail Emrah Karayel, buradaki faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:40
  1. Kayseri
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