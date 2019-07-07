0553 313 94 23

Çolakbayrakdar, "Hedefimiz, Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentini inceledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:09
Çolakbayrakdar, "Hedefimiz, Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentini inceledi. Asfalt plentiyle yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yolları daha konforlu hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hedefimiz; Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek ve ilçemizin ihtiyacı olan her noktada alt yapısıyla birlikte yolları, Yeni Kocasinan’a hazır hale getirmektir.” dedi.


Erkilet Bölgesinde bulanan asfalt üretim tesisinde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plentiyle Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, Kocasinan’da asfaltlanmadık yol kalmayacağını söyledi. “Çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, hizmet atağını dur durak bilmeden sürdürdüklerini vurgulayarak,“Yaz aylarında; özellikle sahada yol, çevre düzenlemesi, asfalt ve yenileme çalışmaları, yeniden yapılacak yollar gibi çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalara entegre olarak asfalt plentimiz de eşzamanlı olarak çalışıyor. Hedefimiz; Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek ve ilçemizin ihtiyacı olan her noktada alt yapısıyla birlikte yolları, Yeni Kocasinan’a hazır hale getirmektir. Diğer taraftan da imara açılan bölgelerimizde veya şehrin ulaşım aksının hızlanması, daha güvenli ve daha huzurlu bir trafik akışını sağlayabilmek içinde yollar yapıyoruz. Tesisimizle birlikte Kocasinan’ımızda asfaltlanmadık yol kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.


Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşları gasp eden sahte polisler enselendi
    1. Vatandaşları gasp eden sahte polisler..
    2. Midyat’ta bin 490 paket kaçak sigara..
    3. Eskişehir’de selin yaraları sarılmaya..
    4. Yumurta gençleştirme ve akupunktur..
    5. CHP’de liyakat yok partizanlık var
    6. Hayvanlar yanlış ahıra girince ortalık..
    7. Şehirleşme arttı bu mesleğe ilgi de..
    8. Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig’e..
    9. Petrol Ofisi resmen satıldı!
    10. (Özel)Sıcaktan bunalan hayvanlara..
    11. Çorum’da kamyon şarampole devrildi: 1..
    12. Napolyon kirazının hasadı yapılıyor
    13. (Özel haber) Murat Yıldırım: "Zor bir..
    14. Türk bankacılık sektörü, Moody's..
    15. Hurdaları sanata dönüştürüyor
    16. Sudan'dan açıklama: Henüz paralar..
    17. Rizespor Fenerbahçe ile anlaştı
    18. Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla..
    19. Fofana: "Gelecek 1-2 takviyeyle daha..
    20. Sezonu Türkiye Kupası’yla kapatan..
    21. Ücretsiz ders kitapları plastik..
    22. Ekmek mücadelesi için sıcaklara göğüs..
    23. Çolakbayrakdar, "Hedefimiz,..
    24. Hayallerindeki hastane bahçesini..
    25. Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç..
    26. Yürekler ağza geldi! Öğrenci yurdunda..
    27. Özel Ümit Hastanesi’nde gebelik..
    28. Altınordu yeni sezonda mücadeleci olacak
    29. Başkan Kılca: “Hepimizin gayreti..
    30. Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 2..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...