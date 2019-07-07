Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentini inceledi. Asfalt plentiyle yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yolları daha konforlu hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hedefimiz; Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek ve ilçemizin ihtiyacı olan her noktada alt yapısıyla birlikte yolları, Yeni Kocasinan’a hazır hale getirmektir.” dedi.

Erkilet Bölgesinde bulanan asfalt üretim tesisinde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plentiyle Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, Kocasinan’da asfaltlanmadık yol kalmayacağını söyledi. “Çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, hizmet atağını dur durak bilmeden sürdürdüklerini vurgulayarak,“Yaz aylarında; özellikle sahada yol, çevre düzenlemesi, asfalt ve yenileme çalışmaları, yeniden yapılacak yollar gibi çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalara entegre olarak asfalt plentimiz de eşzamanlı olarak çalışıyor. Hedefimiz; Kocasinan’da bulunan tüm yolları yenilemek ve ilçemizin ihtiyacı olan her noktada alt yapısıyla birlikte yolları, Yeni Kocasinan’a hazır hale getirmektir. Diğer taraftan da imara açılan bölgelerimizde veya şehrin ulaşım aksının hızlanması, daha güvenli ve daha huzurlu bir trafik akışını sağlayabilmek içinde yollar yapıyoruz. Tesisimizle birlikte Kocasinan’ımızda asfaltlanmadık yol kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.