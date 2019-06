Çolakbayrakdar: “Belediyemizin bütçesini yüzde 107 oranında artırdık”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, göreve geldiği günden bu yana belediyenin bütçesinin yüzde 107 oranında arttığını söyleyerek, “Bütçemizin yüzde 80’nini yatırıma harcıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İHA’ya yaptığı açıklamada, belediyenin devam eden projeleri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediyelerde önemli olan işin gelir ve giderin birbirini dengelemesi olduğunu söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, göreve başladığı günden bu yana belediyenin bütçesinin yüzde 107 oranında arttığını kaydetti.

Çolakbayrakdar, “Önemli olan yapılan işler ve yapılan projelerdir. Önemli olan gelir ve giderin birbirini dengelemesidir. Bugün için borç olabilir ama o borcun karşılığının olup olmadığıdır. Yarın o borç bir şekilde karşılığını bulup da ödenebiliyorsa, burada bir sıkıntı olmaması gerekir. Baktığımız zaman acil ve öncelikli yapılması gereken projeler olabilir. Bunlarında kaynak noktasında farklı farklı argümanlar değerlenebilir ve vatandaşa hizmet edebilecek projeler hayata geçirilebilir. Bu döngünün sürdürülebilir olması lazım ki, gelir ve gider dengesi işleyebilsin. Kocasinan Belediyesi için bu noktada gelir ve gider noktasında dengeli bir şekilde yapabilen bir belediyeyiz. Göreve geldiğim bugüne kadar belediyemizin bütçesi yüzde 107 oranında artmış bir belediyeyiz. Şuan imkanlar ve kaynak olarak, ciddi manada imkanları ve arsası olan bir belediye olarak bizim mali yapımız son derece ayakları yere basan bir mali yapı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönül ister ki, daha fazla kaynaklar oluşsun, daha fazla ekonomimiz büyüsün ve bu büyüklük içerisinde de aynı oranda vatandaşa hizmet edelim. Çünkü Kocasinan Belediyesi olarak baktığımız zaman yaklaşık yüzde 75-80 gibi bütçemizi yatırıma harcayan bir belediyeyiz. Yani bu; ne kadar fazla kaynak oluşturduk, o kadar fazla Kocasinan ve şehrimiz için yatırım yapmışız demektir. Biz buna bu şekilde bakarız. Bütün çabamız ve gayretimiz yatırım yapabileceğimiz alanı büyütmek ve genişletmektir. Şehrin ve Kocasinan’ın ekonomisini büyütmek ve aynı şekilde vatandaşa yansıyacak noktada daha güzel şekilde onlara yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Kentsel tasarım çalışmalarında Türk kültürüne ve estetiğine uyumlu bir şekilde şehir planlaması yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, “Biz geri planlanan yerlerle ilgili hassasiyetimizi koruyoruz. İnşallah planlanacak alanlarla ilgili de bu hassasiyet içerisinde çalışıyoruz. Artık kentsel tasarımla ilgili sadece planlama değil, kentsel tasarımla birlikte orada oluşan kentin siluetinin de bizim kültürümüze, mimarimize ve estetiğimize ve bizim yaşam kültürümüzle uyumlu bir olabilecek şekilde şehir planlaması yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızı direktifleri doğrultusunda bu bizimde ana kaygılarımız arasındadır. Kocasinan bölgesinde merkezdeki yüzölçümü en geniş belediyedir. İçerisinde boş alanları da fazla olan bir belediyeyiz. Bu alanlarla ilgili yaptığımız hiçbir planlamada mevcut yapı planını koruyarak özellikle düşük katlı planlamaları koruyarak ama daha nitelikli ve değerli kılarak bu alanları değiştiriyoruz. Çok eski yıllarda yapılmış imar planlarımız var. Bazı yerlerde bizimde hoşumuza gitmeyen, yüksek katkı veya çok yoğun imar planlamalarımız var ama bunların geriye dönmesi çok kolay olmuyor. Vatandaş orada onu hak olarak gördüğü için değiştirmek kolay olmuyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kocasinan bölgesi içerisinde Argıncık spesifik olarak çok konuşulan bir yer. Onunla birlikte onlarca farklı farklı örneklerimiz ve farklı yerlerimiz var. Biz Kocasinan’ın bütün mahalleleri ile ilgili nasıl bir şehirleşme, daha iyi yaşanılabilir ve daha iyi imkanlar içerisinde vatandaşın huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak neler yapılabilir diye bunların hepsiyle alakalı bir yol haritamız var. Argıncık da bunlardan bir tanesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da Kayseri’ye geldiğinde bu noktaları kendisine anlattı. Bakanımız da yaptığı açıklamada, bu bölgelerde kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini ve bakanlık eliyle yapılması gerektiğini söyledi. Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık işbirliği ile birlikte bunun TOKİ marifetiyle yapılması gerektiğini söyledi. İnşallah TOKİ ile birlikte buralarda bir çalışmanın yapılması gibi böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Her bölgenin kendi özelinde zorlukları var.”

Kafe Sinan’lara vatandaşlardan da talep olduğunu kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim Kafe Sinan’da iki tane mantığımız var. Birincisi, insanlar artık ev yaşantısı dışında bir sosyal hayat istiyor. Çay kahve içecekleri, oturacakları ve keyif alacakları bir mekan istiyorlar. Bazı yerlerde bunu özel teşebbüs yapıyor. Bizim yapmış olduğumuz yerler, özel teşebbüsün olmadığı yerlerde Kafe Sinan’ları oluşturmaktır. Bu mantıkla yola çıktık ve yaptıktan sonrada bugüne gelene kadar ciddi manada emek verdik. Bugün ki yoğunluklar kolay olmadı. İlk günlerde bu kadar yoğunluk ve ilgi alaka yoktu. Bir sosyal tesis mantığı içerisinde, belediyenin yapmış olduğu işletmeciliğin vermiş olduğu güvenle şuanla ciddi manada beğeni toplayan bir belediye hizmeti gerçekleşmeye başladı. Artık bazı mahallelerimizde ‘Bize Kafe Sinan istiyoruz’ diyor. Bize düşen doğru ve isabetli projeler yapmak, bu projeler de memnuniyet oluşturmuşsa arkasından yaygın hale getirmektir” diye konuştu.

Belediyenin yürüttüğü her projenin ayrı önemi olduğunu vurgulayan Ahmet Çolakbayrakdar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim 2019-2024 yılları arasındaki projelerimizin her biri kıymetlidir. Burada Kayseri için ihtiyaç duyulan, yapılması gereken veya Kocasinan bölgesinde yer alıp da konuşulan veya konuşulmada insanların aklından geçtiği yapılması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri bir proje dahilinde nasıl hayata geçirilir diye planını ortaya koyduk. Bölgelerimizle ilgili yapılacaklara baktığımız zaman her biri şehir yaşantısı içerisinde kadınların, gençlerin ve çocukların gidip gelebilecekleri, eğitim alabilecekleri yada sosyalleşebilecekleri gibi her birinin kendince önemi olan projelerdir. Bunların her biriyle ilgili doğru, değerli ve anlamlı diyebilecekleri projeler olduğunu düşünüyorum. Demek kibunlar şehrin ihtiyaçlarıdır. Bunları adım adım hayata geçirmek istiyoruz. Projelerimizin hepsi birbirinden kıymetli ve önemli projelerdir.”