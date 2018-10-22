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'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu! Prens Selman'a 'DAEŞ' göndermesi!

Riyad'da yapılacak 'Çöl Davosu' olarak bilinen yatırım konferansına katılımını iptal etmesinin ardından bu kez de konsferansın resmi web sitesi hacklendi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:35
'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu! Prens Selman'a 'DAEŞ' göndermesi!

 yeniakit.com.tr  özel 

Çok sayıda Batılı hükümet ve iş dünyası temsilcisi, 'Cemal Kaşıkçı' cinayeti nedeniyle 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak 'Future Investment Initiative' (Geleceğe Yatırım Girişimi) sloganıyla adlandırılan 'Çöl Davosu' konferansıyla hüsrana uğradı. 

Prens Selman'I 'DAEŞ teröristi' yaptılar

'Çöl Davosu'nun resmi web sitesi hackerlar tarafından hacklendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğu bir fotoğrafı siteye yükleyen hackerlar, cinayet şüphelisi Prens Selman'ı elinde kılıç olan DAEŞ teröristi şeklinde gösterdi. Önünde ise diz çökmüş şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı resmettiler.

Tamamen kapatıldı

Bir süre sonra site tamamen kapatıldı. Siteye daha sonra girenler "sayfa bulunamadı" ifadesiyle karşılaştı

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:35
  1. 'Cemal Kaşıkçı' cinayeti
  2. Çöl Davosu
  3. Riyad
  4. Future Investment Initiative
  5. Geleceğe Yatırım Girişimi
  6. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
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