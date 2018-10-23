Çöl Davosu'nda 50 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan’da Prens Salman önderliğinde gerçekleştirilen Çöl Davosu olarak bilinen Futur "Future Investment Initiative (FII) buluşmasında, batının sözde protestosuna rağmen 50 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldı. Spiegel Online isimli sitede yer alan habere göre Prens Salman toplantıda ayakta alkışlanarak karşılandı. Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda vahşice katledilmesinden sonra dünyaca ünlü siyaset ve girişimcilerin bu toplantıyı katılmaktan vazgeçmesi, milyarlarca dolarlık yatırımın yapılmasına engel olmadı.

DEVLER SUUDLA ANLAŞMA YAPTI

Resmen protesto edilen buluşma esnasında petrol, gaz ve ulaşım sektörlerinde milarlık anlaşmaların gerçekleştirildiği Suudie Arabistan devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Suudie Arasitan’la anlaşma yapan şirketler arasında Güne Kore otomobil üreticisi Hyundai ve Amerikan rafine tedarik firması Schlumberger ve Fransız petrol şirketi Total de bulunuyor.

HAZIRLIK ÖNCEDEN YAPILDI

Sadece Suudie Arabistan petrol firması Aramco değeri 34 milyar dolar olan 14 anlaşma yaptı. Çöl Davosu ülkedeki yatırım imkanlarını dünyaya tanıdan Suudie Arabistan devlet fonları PIF tarafından düzenleniyor. Prens Muhammet Bin Salman, yapılana anlaşmaların bir kısmını Nisan ayında Paris’te yaptığı ziyaret esnasında hazır hale getirmişti. Bin Salman başta Total olmak üzere bir çok Fransız firması ile 12 milyar dolarlık iş anlaşması görüşmeleri yapmıştı.

PRENS SALMAN’IN KEYFİ YERİNDE

Prens Salman FII konferansının açılışında Suudi Arabistan televizyonu El Ekberiya’da yayınlanan görüntülere göre misafirler tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. Prens konferans sonrasında da sonuçlardan

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