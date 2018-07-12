'Çöl aslanı' Ömer Muhtar'ın oğlundan acı haber

Mensubu olduğu Munife kabilesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 97 yaşındaki Muhtar, Bingazi kentinde bulunun El-Hadaig bölgesindeki evinde vefat etti.

İlerlemiş yaşı dolayısıyla birçok hastalıktan dolayı sıkıntı çeken Muhtar'ın birçok kez Libya ve yurt dışında tedavi gördüğü, son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 ay boyunca tedavi gördüğü belirtildi.