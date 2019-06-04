Çökme tehlikesi bulunan metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta çökme tehlikesi olduğu belirlenen metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yıldız Mahallesi Asariye Sokak sakinleri, bölgedeki metruk bir binayla ilgili yetkililerden yardım istedi. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin incelemesinde binanın çökme tehlikesi bulunduğu tespit edilerek çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.

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